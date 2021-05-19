الاقتصاد

أرامكو السعودية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 19-05-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أرامكو السعودية (2222) على عدم تغيير في آخر جلساته، ليظل السهم بهذا الإغلاق مستنداً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ولكن نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

 

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 35.05، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 36.00 استعداداً لمهاجمته.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.05 ومستوى المقاومة 36.00.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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