شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أرامكو السعودية (2222) على عدم تغيير في آخر جلساته، ليظل السهم بهذا الإغلاق مستنداً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ولكن نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 35.05، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 36.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.05 ومستوى المقاومة 36.00.