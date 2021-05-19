شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة ريت يستقر في جلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الجزيرة ريت (4331) على عدم تغيير في آخر جلساته، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طوال استقراره أعلى مستوى 30.25، ليستهدف مستوى المقاومة 34.44.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.10 ومستوى المقاومة 34.00.