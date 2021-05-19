شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كيمانول (2001) تراجعه في آخر جلساته، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.28% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليظل السهم مستنداً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 14.00، ليستهدف مستوى المقاومة 15.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.58 ومستوى المقاومة 15.00.