شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يجني أرباحه – تحليل صباحي – 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كهرباء السعودية (5110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسارع السهم بجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.48% ليخسر السهم نحو 12 هللة، وأيضاً ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة الفرعي 25.05، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، وبدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 25.05، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 27.03.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 26.00.