شكرا لقرائتكم خبر عن بي سي آي يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بي سي آي (1210) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب جديدة ولكنها طفيفة بلغت نسبتها 0.73% ليكسب السهم نحو 30 هللة، ليستعد السهم بهذا الصعود مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 42.00، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 42.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 44.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.75 ومستوى المقاومة 43.30.