شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم سابك للمغذيات الزراعية (2020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.59% ليكسب السهم نحو 0.60 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 100.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 110.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 98.60 ومستوى المقاومة 106.80.