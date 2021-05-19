شكرا لقرائتكم خبر عن أسلاك يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم أسلاك (1301) في آخر جلساته، ليظل السهم بهذا الإغلاق مستنداً إلى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ومستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.27% ليكسب السهم نحو 10 هللة، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 37.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 39.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.00 ومستوى المقاومة 38.00.