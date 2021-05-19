شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 6830 نقطة، في ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر اعادة اختبار مستوى الدعم 6750 نقطة مرة اخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,815 بينما مستوى المقاومة هو 6,849 نقطة