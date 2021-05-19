شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 10809 نقطة، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يشير الى امكانية انخفاض المؤشر مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 10600 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,786 بينما مستوى المقاومة هو 10,834 نقطة