شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: ارتفاع مخزونات النفط بأكثر من 600 ألف برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع مخزون النفط في البلاد بنحو 620 ألف برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 2.9 مليون برميل.



وانخفضت مخزونات البنزين بحوالي 2.8 مليون برميل فيما انخفض مخزون المقطرات بنحو 2.6 مليون برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.