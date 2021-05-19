الاقتصاد

شركة بروة العقارية (BRES) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 19-05-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 3.201 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 3.239 ريال، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصيرالأجل، مما يفتح الباب امام السهم للانخفاض مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 3.10 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.25 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.17 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.23 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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