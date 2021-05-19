شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 3.201 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 3.239 ريال، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصيرالأجل، مما يفتح الباب امام السهم للانخفاض مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 3.10 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.25 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.17 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.23 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط