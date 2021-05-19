شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 4.278 ريال، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي 4.50 ريال، وهو الهدف السعري الذي اشرنا اليه سابقا،كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 4ريال كمستوى اول ثم 3.40 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.50 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.21 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.34 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط