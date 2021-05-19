شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 1.233 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى امكانية ارتفاع السهم لمستويات اعلى قد تصل الى 1.28 ريال كمستوى اول ثم 1.40 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.18 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.21 وبين مستوى المقاومة هو 1.27 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد