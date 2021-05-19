شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 688 فلس، مكون نموذج "Bearish Harami" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 660 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 720 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 668.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 699.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط