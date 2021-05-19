شكرا لقرائتكم خبر عن حيات كوم (HAYATCOMM) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 72.50 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بمتوسطها الاسبوعي، كما نلاحظ استمرار الدعم السلبي المقدم من خلال مؤشر ماكد، حيث اطلق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم 66 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 77 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 70.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 73.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط