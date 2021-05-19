شكرا لقرائتكم خبر عن سنرجي (SENERGY) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 46.70 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 45.90 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض في الاجل القصير لمستوى الدعم 37 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 48 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 43.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 46.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط