شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر كيد (FUTUREKID) يشكل نموذج سلبي -تحليل صباحي- 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 101 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى116 فلس، ليكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 90 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 117 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 96.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 106.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط