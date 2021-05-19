شكرا لقرائتكم خبر عن م الأعمال (KBT) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 82 فلس امس الثلاثاء، كما نلاحظ ظهور اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع امكانية ان يواصل السهم التراجع خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 70 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 90 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 78.9 فلس وبين مستوى المقاومة هو 83.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط