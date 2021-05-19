شكرا لقرائتكم خبر عن م سلطان (SULTAN) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 170 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما يرسل مؤشر القوة النسبية اشارات سلبية، حيث اطلق اشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 150 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 185 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 160 فلس وبين مستوى المقاومة هو 175 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط