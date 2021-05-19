شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز (MARAKEZ) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 55.10 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 49 فلس كمستوى اول ثم 38 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 63 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 53.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 56.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط