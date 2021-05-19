شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لانتخابات «المقاولين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت اللجنة المشرفة على انتخابات الهيئة السعودية للمقاولين عن فتح باب قبول طلب الترشح لعضوية الهيئة اعتبارا من أمس الثلاثاء إلى نهاية الثلاثاء المقبل 25 مايو الحالي، وفقا للشروط والضوابط.

ووضعت الهيئة شروطا للترشح تتضمن: إيداع طلب الترشيح لدى لجنة الإِشراف خلال المدة المحددة لتلقي طلبات الترشح مع إرفاق السيرة الذاتية، على أن يكون المترشح عضوا أساسيا في الهيئة، وأن تكون عضويته سارية المفعول قبل تاريخ الإعلان عن قبول طلبات الترشح، ولم يسبق له أن شارك في عضوية المجلس مرتين، وألا يكون من العاملين في الهيئة.

وتضمنت الشروط أن يكون المرشح مالكا أو مديرا للمؤسسة أو رئيسا أو عضو مجلس إدارة الشركة أو رئيسها التنفيذي أو أحد نوابه أو مديرها بموجب تفويض من المؤسسة أو الشركة يوضح المنصب ومصدق عليه من إحدى الغرف التجارية، وفي حال الشركات المختلطة أن يكون سعوديا.

وشملت الشروط أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية على الأقل من جهة معترف بها في المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بحكم قضائي مخل بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يقدم التزاما ببذل جزء من وقته للوفاء بمتطلبات ومسؤوليات عضويته في مجلس الإدارة.

ودعت لجنة الإشراف على الانتخابات، المقاولين الذين تتوافر فيهم الشروط والضوابط المشار إليها أن يتقدموا بطلباتهم إلى اللجنة من خلال الموقع الإلكتروني.