شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبلغ قمة 4 شهور بدعم نزول الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، وسجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها في نحو أربعة شهور، مدعومة بانخفاض الدولار الأمريكي واستخدام المستثمرين المعدن الذي لا يدر عائدًا للتحوط ضد ارتفاع التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1868.30 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 29 يناير في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1869.60 دولار.

وقال محللون: إنه من الواضح أن الاهتمام يتحول نحو التضخم.. لكن ربما الأهم من ذلك أن الدولار الأمريكي يشهد ضعفًا، وهو ما قد يكون المحرك الرئيسي والأول لافتين إلى أن التدفقات الواردة إلى صناديق تداول الذهب تشير إلى أن المستثمرين يشترون الذهب للتحوط من مخاوف التضخم.

وزادت حيازات إس. بي. دي. آر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، 0.7 % إلى 1035.93 طن أمس الأول، وهو أعلى مستوى منذ أواخر مارس.

وبالنسة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.1 % إلى 28.49 دولار بعد أن سجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير.

وزاد البلاديوم 1.1 % إلى 2932 دولارًا، بينما انخفض البلاتين 0.6 % إلى 1232 دولارًا.