شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يغلق منخفضا بعد تقارير عن اتفاق نووي إيراني وشيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت أسعار النفط منخفضة، الثلاثاء بعد أن هوت من أعلى مستوى في شهرين عقب تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة وإيران حققتا تقدما في إحياء اتفاق يقيد تطوير البلد العضو بمنظمة أوبك لبرنامجه النووي، وهو ما سيعزز المعروض من الخام.

وهوت الأسعار بفعل التقارير التي قالت إن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ميخائيل أوليانوف كتب على تويتر أن تقدما مهما تحقق لكن المفاوضين يحتاجون مزيدا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق.

وبعد هبوطها بأكثر من دولارين للبرميل، أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 75 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 68.71 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 78 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 65.49 دولار للبرميل.

وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران فإن البلد قد يزيد شحنات النفط لتضاف إلى المعروض العالمي من الخام.

وقالت بوب يونجر مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو «ذلك قد يضع كمية كبيرة من النفط الخام في السوق وهذا هو السبب في أن الأسعار تتراجع بشكل مطرد الآن».

وأثناء الجلسة سجل خام برنت 70 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ مارس، بدعم من توقعات لتعافي الطلب. (رويترز)