شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض رغم بيانات تقرير وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم البيانات الإيجابية التي أظهرها تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، ورغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وذكرت الوزارة في تقريرها أن المزارعين الأمريكيين زرعوا نحو 80% من المساحات المخطط زراعتها بالذرة حتى يوم الأحد الماضي من 67% في الأسبوع الماضي، كما يزيد عن متوسط الخمس سنوات الماضية بنسبة 68%، في حين توقع محللون أن تصل المساحات المزروعة بين 79% و88%.



وأضاف التقرير أن المزارعين الأمريكيين زرعوا 61% من المخطط زراعته بالصويا في البلاد حتى يوم الأحد، وهو ما يزيد عن تقديرات المحللين المقدرة بنسبة 60% كما يزيد عن متوسط الخمس سنوات المقدر بنسبة 37%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 89.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.8% إلى 15.74 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 16.04 دولار وأقل سعر عند 15.69 دولار.