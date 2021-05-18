شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً عند إغلاق جلسات التداول ، متأثرةً بالبيانات السلبية لمعدلات بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 267.26 نقطة، أو 0.78 بالمائة، إلى 34060.53 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 35.46 نقطة، أو 0.85 بالمائة، ليغلق عند 4127.83 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع متراجعاً 75.41 نقطة، أو 0.56 بالمائة، إلى 13303.64 نقطة.