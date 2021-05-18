«أدنوك» تستثمر 318 مليون دولار لربط الآبار الذكية في حقل بوحصا

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وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس أن تنفيذ الاستثمار يأتي عن طريق عقد للأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد /EPC / قامت بترسيته «أدنوك البرية»، إحدى شركات مجموعة أدنوك، في شكل حزمتين، تم ترسية الحزمة «1» بقيمة 582 مليون درهم (158.6 مليون دولار) على شركة «تشاينا بتروليوم بايب لاين إنجينيريج»، فيما تمت ترسية الحزمة «2» بقيمة 853.9 مليون درهم (159 مليون دولار) على شركة «روبوت أستون المحدودة».
ويسري العقدان لمدة ثلاث سنوات، مع خيار التمديد لمدة عامين آخرين.
وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستشكاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك» ياسر المزروعي «تمثل ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد دليلا على سعي أدنوك الدائم للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في مختلف مراحل وجوانب القطاع، مثل الآبار الذكية التي تتيح قدرات متطورة للتحكم عن بعد».
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