السعودية تحقق جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021

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وأعلنت نتائج دورة عام 2021 خلال افتتاح منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي عقد عبر الاتصال المرئي اليوم الثلاثاء بحضور أمين الاتحاد الدولي للاتصالات، هولين زاو وممثلي الدول الأعضاء بمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات وبمشاركة وحضور المملكة ممثلة بمحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، ومنحت الجائزة لمبادرة نقاط الواي فاي المجانية التي انطلقت شهر نوفمبر من العام الماضي، ووضعت خطة عمل طموحة لتوفير 60,000 نقطة واي فاي مجانية في الأماكن العامة بالمملكة، والتي تشمل الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، والجامعات، والمستشفيات، والمراكز التجارية، والأماكن العامة، وغيرها، وتجاوز عدد المستفيدين منها خلال ستة أشهر أكثر من 800 ألف مستخدم.
ويأتي تفوق المبادرة على العديد من المشروعات العالمية المرشحة للجائزة، انعكاسا لمكانة قطاع الاتصالات على الصعيد الدولي ومستوى التطور الذي تشهده البنية التحتية للقطاع نتيجة للدعم المستمر الذي يحظى به من لدن القيادة الرشيدة بهدف تسريع مشروعات التحول الرقمي وتفعيل دور التقنية في مختلف القطاعات، بما فيها الخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه.
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