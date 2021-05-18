زيادة مجلس إدارة SAMI إلى 10 أعضاء وإعادة تشكيله برئاسة الخطيب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العامة غير العادية بالشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 10 أعضاء، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة أحمد الخطيب.

وعقدت الشركة السعودية للصناعات العسكرية اجتماع الجمعية العامة غير العادية افتراضيا أمس، بحضور ممثل مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس الدكتور غسان الشبل، وممثل الصندوق عمر أبالخيل.

وبعد اكتمال النصاب القانوني وفقا للمادة الثلاثين من النظام الأساسي للشركة، وبعد الاطلاع على جدول أعمال الجمعية، وبناء على نتائج التصويت، أقرت الجمعية جميع البنود المطروحة للتصويت، بما في ذلك الموافقة على تعديل المادة الـ12 من النظام الأساسي بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) إلى (10) أعضاء، والموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بدءا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ولمدة 3 سنوات.

وعقب الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة غير العادية قال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI أحمد الخطيب، «نبارك للشركة إعادة تشكيل مجلس إدارتها وللأعضاء الجدد تسلم مناصبهم الجديدة، ونتمنى لهم كل التوفيق والسداد، ونتوجه بالشكر إلى الأعضاء السابقين على ما قدموه خلال فترة مليئة بالإنجازات، كما نجدد التزامنا أمام جميع عملائنا وأصحاب المصلحة لدينا باستكمال مسيرة العطاء والإنجازات، إذ سيبذل مجلس الإدارة أقصى الجهود من أجل ضمان نجاح الشركة بتوطين ما يربو على 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول 2030».

تشكيلة مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI الجديد:

