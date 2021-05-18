شكرا لقرائتكم خبر زيادة مجلس إدارة SAMI إلى 10 أعضاء وإعادة تشكيله برئاسة الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعقدت الشركة السعودية للصناعات العسكرية اجتماع الجمعية العامة غير العادية افتراضيا أمس، بحضور ممثل مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس الدكتور غسان الشبل، وممثل الصندوق عمر أبالخيل.
وبعد اكتمال النصاب القانوني وفقا للمادة الثلاثين من النظام الأساسي للشركة، وبعد الاطلاع على جدول أعمال الجمعية، وبناء على نتائج التصويت، أقرت الجمعية جميع البنود المطروحة للتصويت، بما في ذلك الموافقة على تعديل المادة الـ12 من النظام الأساسي بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) إلى (10) أعضاء، والموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بدءا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ولمدة 3 سنوات.
وعقب الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة غير العادية قال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI أحمد الخطيب، «نبارك للشركة إعادة تشكيل مجلس إدارتها وللأعضاء الجدد تسلم مناصبهم الجديدة، ونتمنى لهم كل التوفيق والسداد، ونتوجه بالشكر إلى الأعضاء السابقين على ما قدموه خلال فترة مليئة بالإنجازات، كما نجدد التزامنا أمام جميع عملائنا وأصحاب المصلحة لدينا باستكمال مسيرة العطاء والإنجازات، إذ سيبذل مجلس الإدارة أقصى الجهود من أجل ضمان نجاح الشركة بتوطين ما يربو على 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول 2030».
تشكيلة مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI الجديد:
- أحمد الخطيب (رئيس مجلس الإدارة)
- بندر الخريف (عضوا)
- الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان (عضوا)
- الدكتور خالد البياري (عضوا)
- الدكتور غسان الشبل (نائب الرئيس)
- الدكتور غسان السليمان (عضوا)
- المهندس مساعد العوهلي (عضوا)
- مازن الجبير (عضوا)
- عبدالعزيز السويلم (عضوا)
- ياسر السلمان (عضوا)
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة مجلس إدارة SAMI إلى 10 أعضاء وإعادة تشكيله برئاسة الخطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.