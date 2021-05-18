شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية لنقل إدارة الأصول والوساطة وإقراض الأفراد من «إتش إس بي سي السعودية» لـ«الأول للاستثمار» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن البنك السعودي البريطاني «ساب» أمس، عن توقيع شركاته التابعة «إتش إس بي سي العربية السعودية» و»الأول للاستثمار» اتفاقية نقل أعمال وبيع وشراء بعض الأعمال.

وأفاد البنك في بيان على «تداول»، بأن الاتفاقية تتضمن نقل وبيع أعمال إدارة الأصول، وأعمال التمويل بالهامش لقطاع الأفراد، وأعمال الوساطة لقطاع الأفراد، وذلك بقيمة تقديرية 766.5 مليون ريال، مع إمكانية تعديل هذه القيمة وفقا لحالات محددة في الاتفاقية، مبينا أن صافي القيمة الدفترية للأعمال المنقولة كما في 31 ديسمبر 2020 بلغت 646.7 مليون ريال.

وتوقع «ساب» أن تكتمل صفقة نقل مهام إدارة الأصول وخدمات الوساطة والإقراض للعملاء الأفراد من شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية» إلى شركة «الأول للاستثمار» خلال عام 2022، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وذكر أنه سيتم تمويل كامل قيمة الصفقة أو جزء منها من خلال مبلغ يقدمه بنك ساب للمشتري كقرض مساهم و/أو كمساهمة إضافية في رأس مال المشتري، متوقعا ألا يكون للصفقة تأثير على البنك أو على عملياته.

وأشار إلى أن إتمام الصفقة مشروط بحصول كل من البائع «إتش إس بي سي العربية السعودية» والمشتري «الأول للاستثمار» على الموافقات من الجهات التنظيمية في المملكة، والموافقات الداخلية ذات الصلة لكل منهما، بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة لبنك «ساب» على الترخيص لمصلحة عدد من أعضاء مجلس الإدارة في بعض جوانب الصفقة.

ولفت إلى أنه ستسمح الصفقة للبائع بمباشرة أعماله من خلال نموذج عمل أصغر حجما وأقل تعقيدا، بحيث تسهل إدارته، ومن ناحية أخرى، ستسمح الصفقة للمشتري بالتركيز على أعمال إدارة الأصول وخدمة العملاء من الأفراد فيما يتعلق بأعمال الإقراض بالهامش والوساطة، كما ستسمح الصفقة لكل منهما الاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030.

وأفاد بأنه بالنسبة للبنك فتمثل الصفقة إعادة تنظيم أعمال الأوراق المالية التي يقوم بها كل من البائع والمشتري بما يعكس استراتيجية كل شركة وتوجهها المستقبلي، وبما يخدم مصالح مجموعة بنك «ساب» بشكل عام.

وحول الأطراف ذات العلاقة، قال البنك إنه يمتلك ما نسبته 100% من رأس مال المشتري، و49% من رأس مال البائع، فيما تمتلك شركة إتش إس بي سي هولدينغز بي ال سي (وهي أحد كبار المساهمين في بنك ساب بنسبة ملكية تبلغ 31% بشكل غير مباشر) ما نسبته 51% من رأس مال البائع بشكل غير مباشر.

وأضاف أن ديفيد ديو (العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة في بنك ساب) وماجد نجم (نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات في بنك ساب) ومحمد الشايع (ممثل بنك ساب في مجلس إدارة البائع) هم أعضاء في مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.

وقال البنك في بيان له إنه سيتم أيضا نقل جميع موظفي «إتش إس بي سي العربية السعودية» الذين هم

جزء من الأنشطة المنقولة إلى شركة «الأول للاستثمار»، كما سيتم نقل وظائف الدعم لها، مما يضمن انتقال الأنشطة بسلاسة.