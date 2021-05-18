شكرا لقرائتكم خبر «صناعة الورق» تعتزم شراء خط إنتاج مناديل بـ 58 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية لصناعة الورق اتفاقية تصنيع وتوريد خط إنتاج لفات المناديل الورقية الخام بطاقة إنتاجية تصميمية تبلغ 30٫000 طن سنويا، وبقيمة 58 مليون ريال، وذلك بناء على موافقة مجلس الإدارة في 10 مايو الحالي على تنفيذ المشروع.

وأوضحت الشركة في بيان على تداول، أنه سيتم سداد دفعة مقدمة خلال 5 أيام عمل من تاريخ توقيع العقد مقابل ضمان بنكي من المورد والباقي على دفعات تتوافق مع التوصيل والتركيب والتشغيل والاستلام النهائي مع حصول الشركة على ضمان أداء من المورد حسب شروط التعاقد.

وقالت الشركة إن تمويل الصفقة سيكون عن طريق زيادة رأسمال الشركة والذي تم الانتهاء منه في 6 يناير 2021 وجزء من رأس المال العامل. وأضافت أن أطراف الصفقة شركة TOSCOTEC والشركة السعودية لصناعة الورق.

وذكرت أن الصفقة تأتي ضمن خطة الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية من لفات المناديل الورقية الخام من 100,000 طن إلى 130,000 طن.

ولفتت إلى أنه سوف ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة على الآلات والمعدات وكذلك الالتزامات بقيمة دفعات العقد وبالتزامن مع سدادها، وسيبدأ الأثر المالي للصفقة على القوائم المالية من الربع الثاني 2021.

وأفادت بأنه تم توقيع الاتفاقية مع شركة Toscotec الإيطالية المتخصصة في توفير أحدث التقنيات والحلول لكبار منتجي الورق في جميع أنحاء العالم، وتهدف تقنية Toscotec إلى تحقيق أقصى قدر من كفاءة الإنتاج وتقليل الاستهلاك وتكاليف التشغيل والمنتجات النهائية بأعلى مستويات الجودة واحترام البيئة. ومن المتوقع أن يتم بدء الإنتاج خلال الربع الرابع من عام 2022.

ويأتي هذا إشارة إلى إعلان الشركة السعودية لصناعة الورق والمنشور على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 3 /3 /2021 بخصوص دراسة العروض المقدمة للماكينة الثانية من كبار الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصنيع ماكينات اللفائف الورقية والتي ضُمنت في نشرة الإصدار لزيادة رأس المال.