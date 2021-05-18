صندوق الاستثمارات يرفع ملكيته في الأسهم الأمريكية إلى 15.4 مليار دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع صندوق الاستثمارات العامة حيازاته من الأسهم الأمريكية إلى 15.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021، من نحو 12.8 مليارا في نهاية 2020، بموجب إفصاح لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وبحسب وكالة «رويترز» اشترى صندوق الاستثمارات العامة 2.9 مليون سهم من الفئة (أ) في شركة كوبانج المدعومة من مجموعة سوفت بنك، بما يعادل 141 مليون دولار، فيما صفى حصته في صنكور إنرجي.

وزاد الصندوق ملكيته في أكتيفيجن بليزرد إلى 33.4 مليون سهم من 15 مليون سهم في نهاية الربع الرابع، ليصل بحجم انكشافه إلى 3.1 مليارات دولار من 1.4 مليار دولار.

ورفع عدد أسهمه في إلكترونك آرتس إلى 14.2 مليونا، بما يعادل 1.9 مليار دولار، من 1.1 مليار دولار في نهاية الربع السابق.

ويبلغ حجم الصندوق 400 مليار دولار، ومن المتوقع أن يضخ ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلي حتى 2025، ويزيد أصوله إلى تريليون دولار بحلول ذلك الموعد، مما سيجعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

وقالت مديرة الأبحاث في أزور ستراتيجي راشنا أوبال «أراد صندوق الاستثمارات العامة استغلال أجواء المراهنة على الصعود بأسواق الأسهم في الربع الأول للقيام باستثمارات تنتهز الفرص السانحة وزيادة حجم محفظته».

وأضافت، انسجاما مع الجهود الداخلية لتحقيق أهداف خطة رؤية 2030 يحبذ الصندوق على ما يبدو الاستثمار في قطاعات مثل التكنولوجيا والنقل، وبخاصة النقل المتطور، والسياحة والترفيه.

وفي أوائل العام الماضي، اشترى الصندوق بكثافة حصص أقلية في شركات حول العالم، مستفيدا من تراجع الأسواق بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأظهر إفصاح 17 مايو ارتفاع قيمة أكبر حيازاته من الأسهم الأمريكية، حصته في أوبر تكنولوجيز، إلى نحو 4 مليارات دولار في الربع الأول، من 3.7 مليارات في 31 ديسمبر، نظرا لارتفاع قيمة أسهم شركة النقل التشاركي في تلك الفترة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة من أوائل المستثمرين في أوبر، إذ اشترى حصة قيمتها 3.5 مليارات دولار في 2016، قبل ثلاث سنوات من إدراج الشركة في 2019.