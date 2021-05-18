شكرا لقرائتكم خبر إمكانية إعادة التأمين ضد «كوفيد-19» وحجوزات الفنادق لمن تعذر سفرهم للبحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مسؤول في شركة التعاونية للتأمين إمكانية إعادة مبالغ التأمين ضد (كوفيد 19)، لمن لم يستطيعوا السفر إلى البحرين نتيجة الإجراءات المحدثة من قبل وزارة الداخلية لسفر السعوديين إلى البحرين، والتي اشترطت استكمال أخذ جرعتي لقاح (كوفيد 19)، أو محصنا متعافي، وألا تقل أعمارهم عن (18عاما).

وأفاد مختصون بأن الذين حجزوا في فنادق البحرين عبر مواقع الحجز والتطبيقات بإمكانهم استرداد مبالغهم، حيث تتيح معظم تلك المواقع والتطبيقات إمكانية إلغاء الحجز قبل ساعات من بدء سريان الخدمة، واستعادة المبالغ، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه قد يدخل آخرون ممن حجزوا بشكل مباشر في الفنادق والشقق المفروشة في منازعات حال قررت إداراتها عدم إعادة المبالغ أو جزء منها، بدعوى أنها غير مسؤولة عن تعذر سفر من حجزوا لديها.

وأثار قرار منع من هم دون الـ18 والأشخاص غير الحاصلين على وضع (محصن) في تطبيق توكلنا إرباكا لدى كثير من السعوديين الذي حزموا أمتعتهم للسفر إلى البحرين بعد أن حجزوا في فنادق ووحدات فندقية لهم ولأفراد أسرهم، وشرائهم بوليصات تأمين ضد (كوفيد 19)، وإجراء فحص الـPCR لأبنائهم دون الثامنة عشرة.

وتساءلوا عن مصير المبالغ التي دفعوها قبيل سفرهم، وهي مبالغ كبيرة في مجموعها.

وأعلنت وزارة الداخلية منتصف ليلة الاثنين الماضي أنه تقرر أن يكون السماح بسفر المواطنين السعوديين إلى البحرين لمن تجاوزت أعمارهم 18 عاما، وأن تكون حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا) محصنا أكمل جرعات لقاح (كوفيد 19)، أو محصنا متعافي، ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.

استرداد مبلغ التأمين

وأوضح مصدر مسؤول بالشركة التعاونية للتأمين، إمكانية إلغاء التأمين على (كوفيد 19) واسترداد الرسوم كما يمكن تعديل تاريخ بداية التغطية التأمينية لوقت لاحق في حالة رغبة المؤمن له بذلك، لافتا إلى أن الإجراءات المتبعة لإلغاء التأمين الصحي تتضمن التواصل مع إدارة الخدمات ورفع طلب الإلغاء، ثم تزويد الشركة بـ(الإيبان) الخاص بمالك الوثيقة لإعادة المبلغ واسترداد كل المبالغ.

وحول المدة المستغرقة لإعادة المبلغ للحساب أفاد بأنها لا تتجاوز 5 أيام، وقبل بداية التغطية الـتأمينية، لافتا إلى أن وثيقة التأمين لا تغطي الخسائر الناتجة عن القرارات التي تتخذها الدول للحد من انتشار (كوفيد 19).

375 ريالا للبوليصة

وأفاد المصدر بأن مبلغ بوليصة التأمين الخاصة بـ(كوفيد 19) الذي تتقاضاه الشركة هو 375 ريالا شاملا الرسوم وضريبة الرسوم الإدارية وضريبة القيمة المضافة، ومدة التأمين 30 يوما قابلة للتمديد لفترتين أخريين بحد أقصى 90 يوما لمدة التأمين، منوها إلى أن الوثيقة لا تغطي رسوم أي فحص PCR أو غيره، وهي تغطي عدة سفرات في حال تم السفر خلال مدة التأمين المتفق عليها.

استعادة مبالغ الحجوزات

بدوره أكد رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش، أن مواقع وتطبيقات الحجز الالكتروني عموما فتحت المجال لإلغاء الحجوزات غير المستفاد منها، ويمكن الإلغاء حتى قبل ساعات من بدء الخدمة واسترجاع مبالغ الحجوزات، وبذلك لا توجد هناك خسائر مالية كبيرة.

لا استرداد لـ PCR

ولفت اليعيش إلى أن تكلفة الـPCR لا يمكن استردادها؛ لأنها محدودة بخدمة محددة مدفوعة التكاليف، وهي بالمناسبة بمبلغ صغير نسبيا واسترجاعه غير منطقي.

وأكد أن استرجاع مبلغ التأمين ضد (كوفيد 19) ممكن، كما أنه يمكن أن يستفاد منها في عدة سفرات أخرى خلال فترة سريان الوثيقة في دول أخرى أو مناطق أخرى.

الحجز تحدده سياسة الفندق

من جانبه أفاد المحامي مشعل الشريف بأن تحمل خسائر الحجوزات في فنادق البحرين تعود لسياسة الفندق نفسه، مبينا أنه في حال الحجز عن طريق التطبيقات والمواقع الالكترونية التي تكون من سياستها إعادة المبلغ إذا لم يتم الاستفادة من الخدمة، فيمكن التقدم عن طريق الموقع أو التطبيق والإلغاء مباشرة وقد يأخذ بعضها رسوم خدمات بين 10 و15%، فيما يتوقع أن تكون هناك صعوبة في استعادة المبالغ لدى بعض الفنادق خصوصا عندما يكون الحجز مباشرة عن طريق الفندق، وقد يدخل في نزاعات قانونية عندما تكون المبالغ كبيرة.

الرفع لهيئة المنازعات

ولفت الشريف إلى أن قرار وزارة الداخلية كان واضحا ودقيقا بخصوص منع سفر بعض الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم الشروط سواء من السن القانونية أو الإجراءات الصحية والتأمين الصحي، لافتا إلى أن شركات التأمين عادة ما تعيد مبالغ التأمين مع عدم الاستفادة من الخدمة قبل بدء سريانها، مع تقاضي رسوم إدارية متعارف عليها، وعند عدم تجاوب شركة التأمين للمطالبات، فإن الأمر يرفع لهيئة المنازعات التأمينية التابعة للبنك المركزي والتي تنظر في الأمر بناء على نظام التعاقد لشركات التأمين وسياسة التأمين لكل شركة والتي يفترض أن يكون المؤمن له قد اطلع عليها.

أبرز التساؤلات حول إعادة مبلغ تغطية التأمين ضد (كوفيد (19-

مدى إمكانية إعادة تكاليف السفر إلى البحرين بعد قرار عدم السماح سنة 18لغير المحصنين وأقل من

حجز الفنادق

إذا كان عبر المواقع والتطبيقات فاسترداد المبلغ ممكن.

إذا كان الحجز مباشرا فاسترداد المبلغ يخضع لسياسة الفندق.

التأمين ضد (كوفيد 19)

يمكن استرجاع مبلغ التأمين.

يمكن الاستفادة منه في سفرات أخرى.

يمكن تعديل تاريخ بداية التغطية التأمينية.

فحص الـ PCR

لا يمكن استرداد قيمة الفحص؛ لأنها خدمة محددة مدفوعة التكاليف وتم تقديمها.

هل يمكن إلغاء التأمين واسترداد الرسوم لمن تم استبعاد سفرهم ضمن الإجراءات والاشتراطات الجديدة للسفر للبحرين؟ نعم ممكن الإلغاء واسترداد الرسوم، وكذلك ممكن تعديل تاريخ بداية التغطية التأمينية لوقت لاحق في حالة رغبة المؤمن له ذلك.

ما الإجراءات المتبعة لإلغاء التأمين الصحي؟

التواصل مع خدمة العملاء بالشركة التعاونية ورفع طلب الإلغاء وتزويد الشركة بـ(الإيبان) الخاص بمالك الوثيقة لاسترداد المبالغ.

كم المدة الزمنية المستغرقة منذ التقدم بالطلب وحتى استرجاع المبلغ في الحساب؟

خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل بحد أقصى.

ما شروط وضوابط إلغاء التأمين واسترجاع المبلغ؟

بالإمكان إلغاء التأمين قبل بداية التغطية التأمينية

كم مبلغ بوليصة التأمين ضد (كوفيد-19)؟

مبلغ التأمين هو 375 ريالا شاملا الرسوم وضريبة القيمة المضافة.

هل تغطي وثيقة التأمين ضد (كوفيد 19 ) فحص ( PCR )؟

هذه الوثيقة لا تغطي رسوم أي فحص PCR أو غيره.

هل التأمين ضد (كوفيد (19 خاص بسفرة واحدة؟

لا هذه الوثيقة تغطي عدة سفرات في حال تم السفر خلال مدة التأمين المتفق عليها.

ما مدة التأمين ضد (كوفيد 19 )؟

مدة التأمين 30 يوما قابلة للتمديد لفترتين أخريين بحد أقصى

90 يوما.

هل يمكن استخدام التأمين ضد (كوفيد19 ) في سفرات لدول أخرى؟

نعم بالإمكان الاستفادة من التأمين لعدة سفرات خلال مدة التأمين المتفق عليها.