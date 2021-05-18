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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة، ورصد 57 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق «توكلنا». وتلقى مركز البلاغات «940» بالأمانة 44 بلاغا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية. وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق «توكلنا» ومبادرة «ممتثل»، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للصحة والسلامة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات «940».

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