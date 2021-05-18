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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت لائحة أفضل شركات الاتصالات في المنطقة وفقا لتصنيف مجلة «فوربس» العالمية، حيث احتلت المركز الأول كأقوى شركة اتصالات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة سوقية للعام الحالي بلغت 64.3 مليار دولار، بزيادة 37.7%، كما صنفت stc ضمن أفضل 44 شركة رقمية على مستوى العالم. وأعلنت «فوربس» عن قائمة «جلوبل 2000» السنوية التي تضم أقوى 2000 شركة على مستوى العالم، بحيث اعتمدت في تصنيفها على 4 معايير رئيسية هي: الإيرادات، والأرباح، وحجم الأصول والقيمة السوقية.



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