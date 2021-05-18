النيابة البحرينية تحيل المركزي الإيراني وبنوكا إلى القضاء لتورطها بغسل 1.3 مليار دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحالت النيابة العامة البحرينية البنك المركزي الإيراني وبنوكا أخرى إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي عبر (بنك المستقبل).

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) أمس عن النائب العام علي بن فضل البوعينين القول «إنه في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة به، والتي وقعت في الفترة ما بين عامي 2008 و2012 فقد تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون».

وأضاف «ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية».

وقال النائب العام «إنه تنفيذا لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي عبر استخدام ذلك النظام البديل».

وأضاف «إنه بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي بنك المستقبل وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران وبنوك إيرانية أخرى، فضلا عن البنك المركزي الإيراني»، مشيرا إلى أن هناك تحقيقات أخرى لا تزال جارية بشأن العديد من المخالفات المماثلة والتي تمت من خلال بنك المستقبل والبنوك الإيرانية وذلك بهدف تحديد المسؤولية الجنائية فيها.

وكان البنك المركزي البحريني أغلق بنك المستقبل عام 2016 بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

البنوك المحالة للمحاكمة الجنائية بالبحرين:

بنك المستقبل بالبحرين

بنك ملي إيران

بنك صادرات إيران

بنوك إيرانية أخرى

البنك المركزي الإيراني

آلية التحايل:

البنك المركزي الإيراني أصدر تعليمات إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل بنك المستقبل بالاشتراك مع بنوك إيرانية والمركزي الإيراني نفذ عمليات مليار دولار عبر 1.3إرسال وتحويل وتلقي النظام البديل.

الغرض:

- إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية.

- التحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية.