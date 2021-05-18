شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي لصفقات الشراء خلال رمضان 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

لم يؤثر تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك على نشاط السوق العقاري في دبي، حيث لا نزال نشهد القدر ذاته من الصفقات العقارية. غير أنّنا سجّلنا في شهر رمضان لعام 2021 أعلى نسبة على الإطلاق من الصفقات العقارية التي يشهدها الشهر المبارك، حيث بلغ عددها 4804 صفقات بقيمة إجمالية وصلت إلى 9.99 مليار درهم.

وكان رمضان لعام 2015 الأقرب لهذه النسبة مع تسجيل 3870 صفقة بيع عقارية، علماً أنّ الأرقام تراوحت منذ ذلك الحين حول 2500 صفقة وسطياً سنوياً، باستثناء رمضان الماضي الذي سجّل 1543 صفقة عقارية فقط متأثراً بأزمة كوفيد-19 وتدابير الإغلاق التي شهدتها الدولة. وزادت أعداد الصفقات العقارية في عام 2021 بنسبة 211% بالمقارنة مع العام الماضي، و57% بالمقارنة مع عام 2019.

الاعتقاد الخاطئ

وقالت لينيت عباد ساتشيتو، مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى بروبرتي فايندر: «لطالما ساد الاعتقاد بأن السوق العقارية تشهد تباطؤاً خلال شهر رمضان المبارك، غير أنّ التمعّن في البيانات المسجّلة كفيل بدحض هذا الاعتقاد الخاطئ، حيث أثبتت البيانات أنّ هذا الشهر يُمثل فترة من النشاط القوي للصفقات العقارية، ويبدو هذا جلياً من خلال الأرقام القياسية المسجلة هذا العام في ظلّ استمرار التخفيف من تدابير الإغلاق خلال الشهر المبارك».

واستأثرت السوق الثانوية/الجاهزة بنسبة 60% من إجمالي المعاملات العقارية المسجلة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام مقابل 40% لسوق العقارات على المخطط. أما بالنسبة لأحجام الصفقات العقارية، فقد شملت مبيعات السوق العقارية على المخطط 2019 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت 3.09 مليار درهم، مقابل 2785 عقاراً في السوق الثانوية بقيمة 6.89 مليار درهم.

وسجّلت مدينة محمد بن راشد أعلى نسبة مبيعات لوحدات الفلل/ منازل التاون هاوس بنسبة 17.3% من إجمالي صفقات البيع في رمضان 2021، تلتها دبي هيلز استيت بنسبة 9.5% ومنطقة دبي لاند بنسبة 8.8%، وند الشبا بنسبة 4.8% والمرابع العربية 3 بنسبة 4.4%. أمّا بالنسبة إلى الشقق، فقد سجّلت قرية جميرا الدائرية أعلى معدل لصفقات البيع بنسبة 10.1% من إجمالي الصفقات، تلتها أبراج بحيرات جميرا بنسبة 9.5% ومرسى دبي بنسبة 8% وداون تاون دبي بنسبة 7.1% وأخيراً الجداف بنسبة 5.9%.

من جانب آخر، شهد شهر رمضان لعام 2021 أربع صفقات بيع لعقارات فاخرة مرتفعة القيمة وتزيد أسعارها على 50 مليون درهم، علماً أن ثلاثة منها كانت على نخلة جميرا وتراوحت أسعارها ما بين 70 و105 ملايين درهم، بينما كانت الأخيرة في تلال الإمارات ووصلت قيمتها إلى 72.3 مليون درهم.