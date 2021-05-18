شكرا لقرائتكم خبر عن «سوق السفر» يؤكد نجاح دبي في استئناف فعاليات الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي رسخت مكانتها مركزاً إقليمياً للفعاليات

40 % من الحضور قرر حضور الفعالية

41 % من الزوار مددوا إقامتهم

85 % قدمو بهدف الأعمال



دبي: أنور داود

نجحت دبي في دعم مسيرة التعافي الذي يشهدها القطاع السياحي من خلال استئناف فعاليات الأعمال، الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقة الزوار والعارضين في السوق المحلي، والذي ظهر من الزخم الذي شهدته الفعاليات التي تم تنظيمها مؤخراً بما فيها سوق السفر العربي لعام 2021 الذي يختتم فعالياته اليوم الأربعاء.

وقالت «دبي للسياحة» إن دبي كانت من أوائل المدن العالمية التي استأنفت فعاليات الأعمال والأنشطة الترفيهية، في ظل الالتزام بتطبيق إجراءات احترازية شاملة.

وأضافت أن دبي نجحت في تنظيم العديد من فعاليات الأعمال والمعارض والمؤتمرات مثل مهرجان دبي للتسوق، الفعالية السنوية المميزة التي اختُتمت في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، واستضافة معرضي جيتكس في ديسمبر / كانون الأول وجلفود في فبراير/ شباط 2021، وهما يُعتبران الأكبر من نوعهما في العالم، حيث نجحا في استقطاب أكثر من 100 ألف زائر من 162 دولة.

وأضافت «دبي للسياحة» أن الإقبال الكبير الذي شهدته الفعاليات والمؤتمرات والمعارض يؤكد وجود رغبة عالمية للقيام بالأنشطة والأعمال التجارية، لاسيما تلك التي تُقام بشكل مباشر وبحضور شخصي. مضيفةً أن الاستبيانات الخاصة بهذه الفعاليات تؤكد أن 40% من الحضور قرر القدوم إلى الفعالية على الرغم من خضوعهم للحجر الصحي عند عودتهم إلى دولهم، كما قام 41% من الزوار الدوليين بتمديد إقامتهم بعد انتهاء الفعالية، فيما أوضح 85% منهم أنهم قدموا بهدف الأعمال.

نشاط المعارض والمؤتمرات

ويظهر جدول فعاليات مركز دبي التجاري المالي استمرار نشاط المعارض والمؤتمرات خلال الأيام المقبلة والتي تشمل كل من معرض المطارات الذي يقام بالتزامن مع ثلاث فعاليات: معرض أمن المطارات الشرق الأوسط ومنتدى مراقبة الحركة الجوية والمنتدى العالمي لقادة المطارات، ومعرض الفنادق ومعرض الترفيه، ومعرض إندكس، ومعرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات، ومعرض العدد والأدوات الميكانيكية في الشرق الأوسط ومعرض الخليج للتعليم والتدريب، ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة الطائرات، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي ومعرض ومؤتمر ميدلاب ومعرض الشرق الأوسط الزراعي، ومؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان «إيدك».

زيادة الطلب على الغرف الفندقية

وتسهم إقامة المعارض والمؤتمرات الدولية على مدار العام، في استقطاب الخبراء والمشاركين والحضور، مما يحفز الطلب على الوحدات الفندقية في الإمارة ويرفع مستويات الطلب على السفر الجوي.

وتستحوذ سياحة المعارض والمؤتمرات على حصة مهمة من أعمال القطاع الفندقي في دبي، وخاصة أنها ترفع مستويات الإشغال بنسب كبيرة، وتؤدي دوراً كبيراً في تنشيط حركة التسوق ومبيعات التجزئة في الإمارة.

وأسهم موقع دبي الجغرافي إضافة إلى وجود شبكة قوية من حركة الطيران التي تصل إلى معظم دول العالم وبخطوط مباشرة، في نشاط صناعة المعارض والمؤتمرات، وباتت دبي حلقة وصل ونقطة لقاء رجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وهناك العديد من العوامل التي جعلت من دبي مركزاً إقليمياً للمعارض والمؤتمرات منها وجود البنية التحتية المناسبة، واعتماد سياسة التعاون بين القطاعين العام والخاص التي تتمثل في مشاركة كل القطاعات مثل الطيران والفنادق ومراكز التجزئة والهيئات الرسمية في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة للمعارض والمؤتمرات في المنطقة.

ويسمح لفعاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض الدولية من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ومن شأن هذا الأمر، تدشين العودة التدريجية لقطاع الفعاليات الدولية، وبدء استقبال الزوار المشاركين في هذه الفعاليات.