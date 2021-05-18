شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تطيح بوزير الصحة الأوكراني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف - أ ف ب

تسببت جائحة كورونا في إطاحة البرلمان الأوكراني، الثلاثاء، بوزير الصحة الذي تعرض لانتقادات لإدارته الأزمة على خلفية حملة تطعيم بطيئة وفضائح فساد.

وصوت 292 نائباً، لصالح إقالة ماكسيم ستيبانوف الذي تولى هذا المنصب قبل 14 شهراً. واقترح رئيس الوزراء دنيس شميجال إقالته بسبب حملة تلقيح «بطيئة للغاية» ضد فيروس كورونا.

وقال ستيبانوف أمام النواب:«نعم بدأت بلادنا التطعيم بعد شهرين من دول الاتحاد الأوروبي. لكن منتجي اللقاحات لبوا أولاً الطلب المحلي قبل الشروع في التسليم للخارج».

تعرض ستيبانوف لانتقادات منذ أشهر، ويشتبه بضلوعه في فضائح فساد. واتهمه نواب المعارضة بشراء لقاحات ضد كوفيد-19 وملابس واقية للطواقم الصحية بأسعار مضخمة. كما نددت جمعيات خيرية بنقص أجهزة التنفس للمصابين بأشكال خطرة من كوفيد-19، متهمة الحكومة بعدم تحضير البلاد للموجة الثانية من الوباء.

وأطلقت أوكرانيا وهي واحدة من أفقر البلدان في أوروبا، حملتها للتطعيم في 24 فبراير/ شباط الماضي. وحتى الآن، تلقى أقل من 950 ألف شخص الجرعة الأولى وحوالى 27 ألفاً الجرعتين لعدد سكان يبلغ 40 مليوناً.وكانت السلطات أنفقت جزءاً من الأموال المخصصة لمكافحة كوفيد-19 لإعادة بناء الطرق في عام 2020.

وسجلت أوكرانيا حتى الآن حوالي 2,2 مليون إصابة بكوفيد-19، منها 48469 حالة وفاة.