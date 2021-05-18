شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي العين واليرموك الأردنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت جامعة العين مذكرة تفاهم مع جامعة اليرموك الأردنية، تهدف إلى تعزيز التعاون المستقبلي بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبناء العلاقات الفعالة من أجل تحقيق الرؤية والأهداف المشتركة عبر توحيد الجهود وتبادل الخبرات التدريبية.

وقع المذكرة في مقر جامعة اليرموك الدكتور نبيل الهيلات رئيس جامعة اليرموك والدكتور هيثم بني سلامة مدير المشاريع الخارجية كممثل عن جامعة العين.

وتنص المذكرة على تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعتين على استقطاب المشاريع العلمية الدولية، وإجراء المشاريع البحثية المشتركة مع الباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية في مختلف المجالات بما يسهم في تبادل الأفكار والخبرات، والارتقاء بمستوى البحث العلمي، الذي يعد عنصراً رئيسياً في تحقيق التنمية وتطور المجتمعات.

وأشاد رئيس جامعة اليرموك بالسمعة العلمية المتميزة التي تحظى بها جامعة العين، وسعي الجامعة الحثيث لتطوير وتحديث كافة التخصصات الأكاديمية بما يواكب التطورات التي يشهدها العالم، مشدداً على أهمية المذكرة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجالات الهندسة والصيدلة.

من جانبه، أكد الدكتور بني سلامة حرص جامعة العين على توطيد صلات التعاون العلمي مع مختلف الجامعات المرموقة، لافتاً إلى عمق روابط التعاون الأكاديمي والعلمي التي تجمع الجامعة مع عدد من المؤسسات التعليمية والبحثية الأردنية. (وام)