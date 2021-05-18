شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 18-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 18-5-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 679.667 مليار جنيه.



إيقاف تداول 25 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 25 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ دايس للملابس الجاهزة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العبور للاستثمار العقاري، العربية للأسمنت، جي بي اوتو، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الألومنيوم العربية، الشمس للإسكان والتعمير،كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، السويدي إليكتريك، العالمية للاستثمار والتنمية، جلاكسو سميثكلاين، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أسمنت سيناء، رمكو لإنشاء القرى السياحية، مصر للألومنيوم، غاز مصر، العربية لاستصلاح الأراضي. إيقاف تداول 25 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 25 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ دايس للملابس الجاهزة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العبور للاستثمار العقاري، العربية للأسمنت، جي بي اوتو، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الألومنيوم العربية، الشمس للإسكان والتعمير،كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، السويدي إليكتريك، العالمية للاستثمار والتنمية، جلاكسو سميثكلاين، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أسمنت سيناء، رمكو لإنشاء القرى السياحية، مصر للألومنيوم، غاز مصر، العربية لاستصلاح الأراضي.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ التعمير والاستشارات الهندسية، راية القابضة للاستثمارات المالية، المالية والصناعية المصرية، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد الإسكندرية.



البورصة تربح 8 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 679.667 مليار جنيه. البورصة تربح 8 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 679.667 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 730.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.6 ألف عملية لعدد 191 شركة، بعد تنفيذ صفقة شراء أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة، وسجلت تعاملات المصريين 67.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.96%، والعرب على 10.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.85% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7.3 مليون جنيه، 283.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 52.8 مليون جنيه، 112.9 مليون جنيه، 105.7 مليون جنيه، 19.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1%، ليغلق عند مستوى 10780 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 2182 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 13272 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 4207 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 2230 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1229 نقطة.

وصعدت أسهم 121 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 39 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسكندرية للزيوت المعدنية، العبوات الطبية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، العبور للاستثمار العقاري، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 160 ألف سهم، 545 ألف سهم، مليون سهم، 500 سهم، 20600 سهم، 510 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبوات الطبية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، 85150 سهم، 139.7 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسكندرية للزيوت المعدنية، العبوات الطبية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، العبور للاستثمار العقاري، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 160 ألف سهم، 545 ألف سهم، مليون سهم، 500 سهم، 20600 سهم، 510 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبوات الطبية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، 85150 سهم، 139.7 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النساجون الشرقيون للسجاد، الأهرام للطباعة والتغليف، بالم هيلز للتعمير، 1.8 مليون سهم، 44 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، واشترت إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية 13 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مطاحن مصر الوسطى 500 سهم.



انتجريتيد هولدينجز أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة انتجريتيد هولدينجز بي ال سي المصدرة لعدد 21.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 371.5 مليون جنيه، وذلك وفق أحكام البند رقم 30 (أحكام وشروط القيد والتداول) من تقرير الإفصاح بغرض التداول على أسهم رأس مال الشركة المعتمد من هيئة الرقابة المالية. انتجريتيد هولدينجز أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة انتجريتيد هولدينجز بي ال سي المصدرة لعدد 21.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 371.5 مليون جنيه، وذلك وفق أحكام البند رقم 30 (أحكام وشروط القيد والتداول) من تقرير الإفصاح بغرض التداول على أسهم رأس مال الشركة المعتمد من هيئة الرقابة المالية.

وبحسب البورصة، يتاح التعامل على أسهم شركة انتجريتيد هولدينجز فور إدراجها على قاعدة بيانات التداول للمساهمين الذين يرغبون في تنفيذ عمليات كبيرة الحجم فقط من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (البلوك تريد) وذلك لضمان تشتيت ملكية الأسهم المتاحة للتداول وخلق سوق لأسهم الشركة بالبورصة المصرية، وبعد تسوية العمليات التي تم تنفيذها من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، يتاح التعامل على أسهم الشركة من خلال السوق المفتوح بالبورصة المصرية لكافة المتعاملين.





بنك فيصل أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، مؤشرات نتائج البنك في نهاية أبريل عام 2021، وحقق البنك حجم أعمال بلغ 121.7 مليار جنيه بنهاية أبريل عام 2021 مقابل 106.7 مليار جنيه بنهاية أبريل عام 2020 بنسبة نمو 14.1%، وبلغ حجم الأصول 119.8 مليار جنيه مقابل 104.2 مليار جنيه بنسبة نمو 15%، وبلغت عدد حسابات العملاء 1.8 مليون عميل مقارنة مع 1.75 مليون عميل بنسبة نمو 4.6%.





سبيد ميديكال أعلنت شركة سبيد ميديكال، موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة سبيد فينانس للتمويل الاستهلاكي المتخصصة في تمويل الخدمات الطبية والدوائية لتكون الأولى من نوعها في مصر برأسمال 25 مليون جنيه تدفع خلال عام وبنسبة مساهمة 50% لسبيد ميديكال، وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة ديجيتال ويلنز للبرمجيات المالكة لتطبيق كيرسكوير الرقمي والذي يعمل منذ عام 2018 ويدر عوائد فعلية ذو الخاصية الفريدة المعروفة باسم Patient Journeyـ، والمتخصص في الخدمات الطبية والدوائية الرقمية.





تعليم لخدمات الإدارةأعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقة على أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة، تنفيذ عمليات حساب استقرار سعر سهم الشركة المصدرة لعدد 7.7 مليون سهم بسعر الطرح العام البالغ 5.75 جنيه للسهم.