شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 18-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 18-5-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 679.667 مليار جنيه.





إيقاف تداول 25 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 25 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ دايس للملابس الجاهزة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العبور للاستثمار العقاري، العربية للأسمنت، جي بي اوتو، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الألومنيوم العربية، الشمس للإسكان والتعمير،كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، السويدي إليكتريك، العالمية للاستثمار والتنمية، جلاكسو سميثكلاين، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أسمنت سيناء، رمكو لإنشاء القرى السياحية، مصر للألومنيوم، غاز مصر، العربية لاستصلاح الأراضي.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ التعمير والاستشارات الهندسية، راية القابضة للاستثمارات المالية، المالية والصناعية المصرية، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد الإسكندرية.



البورصة تربح 8 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 679.667 مليار جنيه. البورصة تربح 8 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 679.667 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 730.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.6 ألف عملية لعدد 191 شركة، بعد تنفيذ صفقة شراء أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة، وسجلت تعاملات المصريين 67.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.96%، والعرب على 10.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.85% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7.3 مليون جنيه، 283.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 52.8 مليون جنيه، 112.9 مليون جنيه، 105.7 مليون جنيه، 19.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1%، ليغلق عند مستوى 10780 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 2182 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 13272 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 4207 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 2230 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1229 نقطة.

وصعدت أسهم 121 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 39 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 24.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 26.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.82%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 55.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.57%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 29.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.39%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.703 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.82%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 62.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.68%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 106.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.80%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 56.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.76%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.13%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 2.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.07%.