شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى تطور تقنية قياس ضغط الدم لأجهزتها الذكية القابلة للإرتداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أحد مسؤولى مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك تحقيق نجاح كبير فى تطوير تكنولوجيا قياس مستوى ضغط الدم فى أجهزتها الذكية القابلة للإرتداء، حيث نجحت الساعة الذكية المزودة بهذه التكنولوجيا فى تخطى اختبارات التسجيل الطبى، والتى من المتوقع إطلاقها بشكل رسمى فى النصف الثانى من 2021.

وبحسب ما نشره موقع gizmochina، فإن الخطوة التالية لتلك التكنولوجيا هى اختبارات التجارب السريرية بالتعاون مع شركاء هواوى من المعاهد الصحية العالمية.

وكانت قد صرحت هواوى سابقاً أنها تركز على ثلاث محاور فى تطوير تقنيات متابعة الحالة الصحية وصحة الرياضيين، وهى أبحاث ضغط الدم المرتفع، وأبحاث حرارة الجسم، وأبحاث متابعة أمراض القلب التاجية، وذلك لتوفير مستخدمى هواوى حول العالم بالأدوات اللازمة لمتابعة صحتهم بشكل متواصل.

ويرى المحللون أن إضافة هواوى لتكنولوجيا قياس ضغط الدم المتطورة لأجهزتها الذكية القابلة للإرتداء، بالإضافة لإمكانية قياس مستوى الأوكسجين فى الدم ونسب التوتر وجودة النوم، سيساعد المستخدمين على تحسين حالاتهم الصحية عبر المتابعة الدقيقة والدائمة لمؤشراتهم الحيوية. كما ستتمكن هواوى عبر خدماتها مثل تطبيق Huawei Health وغيرها من التطبيقات الطبية المعتمدة، من توصية المستخدمين بأفضل النصائح لتحسين صحتهم.

علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين الحصول على تنبيهات عند تدهور مؤشراتهم الصحية، والمتابعة مع الطواقم الطبية عند اللزوم، مما يحمى من مخاطر التعرض لوعكات صحية كبيرة.