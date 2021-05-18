شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العامة للكيماويات: قرار الحكومة بتطوير الدلتا للأسمدة على أرضها يدعم الصناعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للكيماويات عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن تطوير شركة الدلتا للأسمدة على أرضها هو قرار حكومى هام وإيجابى ويخدم 2500 أسرة من العاملين، لافتا أن الدلتا للأسمدة أطلق عليها الرئيس الراحل أنور السادات "مارد الدلتا".

أضاف عماد حمدى لـ"الخليج 365" إنه فيما يتعلق بتطوير الشركة فإن قرار مجلس إدارة القابضة كان يقتضى بتطويرها فى مكانها، ثم فوجئنا بقرار نقلها إلى السويس ودمجها مع شركة النصر للاسمدة بالسويس، بقرار الجمعية العمومية فى 31 ديسمبر الماضى وسط رفضنا ذلك.

أوضح إنه بعدما تم توصيل وجهة النظر والحقيقة لكافة الجهات، تم الاستجابة لذلك والاستقرار على تطوير الشركة على أرضها بقرار رئيس الوزراء، ثم موافقة الجمعية العمومية مجددا بتطوير الشركة على أرضها وإعادة تشكل مجلس إدارة لها، موضحا أن القرار مربح للصناعة ولكافة الأطراف، وهو يأتى فى إطار دعم الرئيس للصناعة وفى الوقت نفسه لتوفير سكن لسكان العشوائيات كما يحدث فى العديد من المشروعات القومية.

وأضاف عماد حمدى "أننا نؤكد على قرار الجمعية العمومية بتطوير الشركة على أرضها ولا سيما أن قرار رئيس الوزراء ملزم بتطوير الشركة وعلى الشركة القابضة البحث عن طرح موضوع التطوير للشركات العالمية وتوفير السيولة اللازمة للتطوير، موضحا أن القرار يساهم فى استقرار 5 الاف اسرة من العاملين بالشركة على مدار تاريخها الطويل.