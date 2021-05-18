شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 13 قطاعا بالبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء على رأسها "السيارات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.29%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.27%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.7%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.57%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.98%، ثم قطاعات الموارد الأساسية والسياحة والترفيه والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.97%.

وصعد قطاع مواد البناء بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع الطاقة وخدمات المساندة بنسبة 1.37%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.25%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.53%، ثم قطاعا الرعاية الصحية والأدوية والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.39%، 0.32%، على التوالى، فيما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 679.667 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 730.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.6 ألف عملية لعدد 191 شركة، بعد تنفيذ صفقة شراء أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة، وسجلت تعاملات المصريين 67.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.96%، والعرب على 10.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.85% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7.3 مليون جنيه، 283.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 52.8 مليون جنيه، 112.9 مليون جنيه، 105.7 مليون جنيه، 19.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1%، ليغلق عند مستوى 10780 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 2182 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 13272 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 4207 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 2230 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1229 نقطة.

وصعدت أسهم 121 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 39 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.