شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع طفيف رغم انخفاض الدولار بشكل ملحوظ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو طفيف وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليسجل أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر.



يأتي ذلك في ظل استمرار مراقبة الأسواق للضغوط التضخمية في الولايات المتحدة في أعقاب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع الماضي والذي سجل ارتفاعا أعلى من المتوقع.



وأكد عدد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي عن توقعاتهم بارتفاع التضخم أعلى المستهدف (2%) خلال العام المقبل.



ومع تسارع وتيرة توزيع اللقاحات في الولايات المتحدة، تستعد السلطات الأمريكية للسماح للمواطنين الذين حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالتواجد في الأماكن العامة دون الحاجة لارتداء قناع الوجه.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 89.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بأقل من 0.1% أو ما يعادل 40 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 1868 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ السابع من يناير/كانون الثاني الماضي.