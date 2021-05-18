ملتقى رواد الرياضة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الذي تنظمه غرفة الشرقية يعقد افتراضيا الأربعاء 2 يونيو 2021 تحت شعار «الرياضة استثمار المستقبل»، برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، «إن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب المتميزة وتعزيز ثقافة العمل الحر»، مشيرا إلى أن المملكة تسعى من خلال رؤيتها الطموحة إلى دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة عن طريق دعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار الرياضي، مما سيسمح لاقتصادنا بمنح الفرص للجميع لكي يسهموا بأفضل ما لديهم من قدرات، قائلا إنه يتوجب علينا تحسين استثمار الطاقات الشبابية من خلال توجيهها نحو الاستثمار الرياضي، وتمكينهم من الحصول على الفرص المناسبة لبناء المستقبل والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا.



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