شكرا لقرائتكم خبر مجموعة سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجموعة سيتي المصرفية أعلنت أمس عن تعيين وسيم الخطيب بمنصب الرئيس التنفيذي لسيتي جروب العربية السعودية، علما أن هذا التعيين خاضع لموافقة هيئة السوق المالية السعودية. وأوضحت المجموعة أن الخطيب سيتولى قيادة أعمال سيتي المرخصة والمنظمة من قبل الجهات الرقابية في المملكة، وتنسيق الخدمات المقدمة إلى عملاء البنك في المملكة، وسيعمل تحت قيادة كل من لينوس ليكاس، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والخدمات الاستثمارية في منطقة أوروبا الشرقية والوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، و كارمن حداد، نائب رئيس الأنشطة المصرفية بالشرق الأوسط في سيتي والمدير المسؤول لسيتي جروب العربية السعودية.



كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.