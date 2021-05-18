شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس «نقل عجمان» يطلع على آخر المستجدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

عقد مجلس إدارة هيئة النقل في عجمان، اجتماعه الدوري الافتراضي برئاسة محمد عبد الله بن علوان رئيس مجلس الإدارة، واطلع على مستجدات العمل والتقرير الدوري لسير العمل.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع الذي عقد بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة والمديرين التنفيذيين - تعيين سامي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة العمليات في الهيئة وأحمد صقر المطروشي المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية في هيئة النقل.

وقدم المجلس خالص الشكر والتقدير إلى المهندس عمر بن عمير المهيري لجهوده وإنجازاته خلال فتره عمله التي ساهمت بإعلاء اسم الهيئة.