شكرا لقرائتكم خبر عن «رافد» تسجل 6771 حادثاً بسيطاً خلال شهر رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

كشف عبد الرحمن بن كنون الشامسي مدير إدارة الحوادث في شركة «رافد لحلول المركبات» أن أعداد الحوادث البسيطة التي تم رصدها إما عبر دوريات «رافد»، أو من خلال التطبيق الذكي قد بلغت 6 آلاف و771 حادثاً، وذلك خلال شهر رمضان المبارك من العام الحالي.

بين عبد الرحمن الشامسي أن إجمالي عدد المكالمات الواردة من خلال غرفة عمليات شركة «رافد» خلال شهر رمضان من العام الحالي قد بلغ 12 ألف و246 مكالمة تنوعت ما بين مكالمات للإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة والاستفسارات عن تقارير الحوادث، إضافة إلى طلب الخدمات المختلفة، لافتاً إلى أن عدد الحوادث المبلغ عنها من خلال تطبيق «رافد» بلغ ألف و41 حادثاً بسيطاً.

وكشف مدير إدارة الحوادث في شركة «رافد لحلول المركبات» أن أعداد الحوادث البسيطة في إمارة الشارقة شهدت ارتفاعاً نسبياً عن الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت أعداد الحوادث خلال شهر رمضان عام 2020 نحو 3764 حادثاً بزيادة بلغت نسبتها نحو 44.4%، مبيناً أن أبرز مسببات تلك الحوادث هو عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والتي تهدف إلى تفادي الوقوف المفاجئ الذي ينجم عنه العديد من الحوادث، إضافة إلى عدم التزام قائدي المركبات بخط السير والتقيد به، والرجوع إلى الخلف من دون انتباه، وكذلك الإهمال وعدم الاهتمام أثناء القيادة على الطرقات الداخلية والخارجية.

وأكد عبد الرحمن الشامسي أن «رافد» عمدت على تقديم العديد من النصائح والإرشادات لقائدي المركبات ومرتادي الطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، من خلال منصاتها الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها رفع ثقافة أصحاب المركبات وتوعيتهم بالأساليب المرورية السليمة للتقليل من الحوادث المرورية، مؤكداً أهمية احترام قواعد المرور من خلال الانتباه للوحات الإرشادية على الطرقات والتقيد بالسرعات عليها.