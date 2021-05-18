شكرا لقرائتكم خبر عن ياس وراشد بن حمدان بن زايد يتوجان أبطال «الظفرة لصيد الكنعد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان الفائزين في بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة.

حضر أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومبارك عبيد المنصوري نائب رئيس شؤون الظفرة في أدنوك، والعقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة.

وأسفرت النتائج في فئة الرجال عن فوز محمد عبدالله أحمد محمد المرزوقي من فريق الطيار بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني جاسم محمد خميس الحوسني من فريق الحصن وحل ثالثاً عبدالرحمن ناصر عبدالله حمد الحمادي، وفي المركز الرابع سعيد ياسر الخاجه من فريق العابر وفي المركز الخامس علي الحاج عبدالله المحيربي من فريق الظفرة.

وفي فئة النساء، فازت بالمركز الأول نوف بنت سيف بن عبدالله البلوشي من فريق المسبار، وفي المركز الثاني موزة خالد يحيى الحمادي من فريق الطيار.

وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة 20 جائزة قيمة موزعة على فئتين رجال نساء بقيمة إجمالية بلغت 1,24 مليون درهم بواقع 10 جوائز لفئة الرجال بقيمة 620 ألف درهم و10 جوائز لفئة النساء بقيمة 620 ألف درهم.